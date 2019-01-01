علاء عبد العال: كنا نداً للزمالك ومهمتي مع الداخلية انتهت

المدير الفني للداخلية يرحل عقب هبوط فريقه رسمياً للدرجة الثانية

فيسبوك تويتر بلال محمد

تقدم علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الداخلية استقالته من تدريب فريقه، عقب هبوطه رسمياً إلى الدرجة الثانية، عقب الهزيمة من الزمالك.

وهبط الداخلية رسمياً، عقب خسارته من الزمالك مساء أمس الأحد بهدفين لهدف في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وقال عبد العال في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نداً للزمالك في المباراة، كنا نتمنى الحصول على نقطة كي يظل أمل البقاء قائماً، لعبنا بقوة لأخر دقيقة وأهدرنا ركلة جزاء، كانت ستغير مسار المباراة".

وتابع: "حزين جداً لهبوط الداخلية بعد 8 مواسم في الممتاز، مهمتي انتهت الآن مع الفريق، لم أرغب في الرحيل عن الفريق وهو في موقف صعب".

⭕️علاء عبد العال يعلن استقالته بعد هبوط الداخلية رسميًا للدرجة الثانية. pic.twitter.com/YMsGjtklws — جول مصر (@goaleg) May 12, 2019

وواصل: "سأقوم بإعداد نفسي تدريبياً من جديد، وسأسافر إلى أمريكا عقب شهر رمضان من أجل خوض دورة تدريبية".

ويحتل الداخلية المركز قبل الأخير من جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل النجوم الدوري برصيد 25 نقطة.