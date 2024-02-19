"عكس ما يفعله الهلال" .. اعتراف نصراوي بوجود "شبهة" في فوز النصر على الفتح

اعتراف نصراوي جريء عن أحداث مباراة الفتح..

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لا تزال أصداء مباراة النصر والفتح، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مستمرة حتى الآن.

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النصر فاز (2-1) على الفتح، مساء يوم السبت الماضي، في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا؛ مع تأكيدات على تغاضي الحكم سامي الجريس، عن احتساب ركلة جزاء واضحة ضد العالمي.

وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، المقرب من البيت النصراوي، إلى وجود "شبهة" في فوز العالمي على الفتح.

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الدويش كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "رغم عدم الجزم بصحة (ضربة جزاء) الفتح؛ لكني كنصراوي لم أشعر بطعم الفوز.. فيه غصة شُبهة".

لكن على الرغم من ذلك.. أشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النصراويين دائمًا ما يعترفوا بـ"الأخطاء التحكيمية" التي تساعد فريقهم، على عكس الغريم الهلال.

ونشر محمد الدويش، 6 صور يزعم بأنها "أخطاء" ارتكبها نجوم الهلال ضد نظرائهم في النصر، داخل منطقة الجزاء، في إحدى مباريات الديربي؛ قائلًا: "الحكم لم يحتسب واحدةً منها.. ومع ذلك لم يشعروا بغصة ولا شَرقة، بل يفتخرون ويفاخرون".

SHAHID