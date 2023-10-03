عكس ريال مدريد .. خطوة مختلفة من برشلونة للرد على اتهامات الفساد!

اتهامات خطيرة ضد جوان لابورتا

يرفض نادي برشلونة الإسباني الوقوف مكتوف الأيدي أمام التصريحات التي انتشرت مؤخرًا على لسان خوسيه مانويل فيلاريخو عن نزاهته.

فيلاريخو الذي كان يعمل كمفوض سابق لقوات الشرطة الوطنية الإسبانية، خرج في حوار تم بثه على إذاعة راديو كتالونيا مع أرتور ماس وكذلك بابلو إكليسياس.

وقام المتحاورون في هذا الحديث بإهانة جوان لابورتا الرئيس الحالي برشلونة، كما أعربوا عن رغبتهم في اختفاءه من الخريطة السياسية والرياضية بشكل كامل، واتهموه كذلك بالفساد الإداري داخل النادي.

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ووصل الأمر إلى اتهامات لساندرو روسيل الرئيس الأسبق لبرشلونة، بشراء الحكام والتلاعب في نتائج المباريات، كما ظهر اسم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ضمن المتهمين بالتلاعب.

ريال قام بإصدار بيانًا رسميًا للدفاع عن رئيسه والإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد فيلاريخو، ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيعمل بحذر للدفاع عن مصالح النادي وجميع رؤسائه المتضررين من الاتهامات المذكورة دون الخروج بأي بيانات.

وسيقوم النادي الكتالوني باختيار الدائرة القانونية اللازمة للدفاع عن كرامته ضد هذه الاتهامات الخطيرة، مع إمكانية رفع دعوى قضائية إذا لم يكن هناك تصحيح واعتذار علني.

يذكر أن الأجواء الإسبانية مشتعلة للغاية في الفترة الأخيرة بسبب اتهام برشلونة بشكل رسمي في قضية خوسيه لويس نيجريرا وتورطه في دفع رشاوى للتأثير على الحكام.