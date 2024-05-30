عكس رغبة برشلونة .. إصرار تركي يهدد فليك بفقدان أحد ركائز الفريق

اجتماع عاجل مع اللاعب ووكيله

رغم عدم وجود أي نية لدى برشلونة للتخلي عن خدماته، إلا أن دورسون أوزبك رئيس جلطة سراي، يريد فعل كل شيء ممكن للتعاقد مع إلكاي جوندوجان.

لاعب الوسط الألماني انتقل لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي، وأصبح من ضمن الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب المُقال تشافي هيرنانديز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن جوندوجان يأتي ضمن قائمة مكونة من ثلاثة لاعبين من الطراز الأول، يريد جلطة سراي التعاقد معهم بعد التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس النادي التركي عن إمكانية ضم جوندوجان، حيث قال في يناير الماضي:"ربما حان الوقت لمحاولة القيام بصفقة أحلامي".

وبحسب الأخبار الصادرة من وكالة "أجانسبور" التركية، فإن أوزبك يعتزم الاجتماع مع جوندوجان وشقيقه إلهان بصفته وكيل أعماله، لمناقشة الصفقة المحتملة، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع برشلونة.

ومن جانبه فلا يريد النادي الكتالوني التخلي عن جوندوجان، خاصة بعد وصول مواطنه الألماني هانز فليك كمدرب للفريق، والذي عمل معه واعتمد عليه خلال تواجدهما معًا بمنتخب ألمانيا.

ولكن قد تؤدي الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي، وضرورة الوصول إلى قاعدة 1:1 للعب المالي النظيف بالدوري الإسباني، إلى إمكانية الاستماع للعروض المقدمة لأي لاعب حتى لو كان من ركائز الفريق مثل النجم الألماني البالغ من العمر 33 سنة.