عكس الُمشاع.. صندوق الاستثمار السعودي يتراجع عن شراء إنتر

بعد شراء نيوكاسل الإنجليزي، اتجهت أنظار صندوق الاستثمار السعودي نحو إنتر الإيطالي في صفقة كانت ستصل قيمتها إلى مليار يورو، لكن هذه الفرضية انهارت في الوقت الحالي.

صحيفة "ليبيرو" الإيطالية أوردت في وقت سابق أنه بمناسبة مباراة إنتر وريال مدريد في 15 سبتمبر الماضي، كان من المفترض أن يكون هناك لقاء بين ممثلي عائلة تشانج مالكة إنتر وصندوق الاستثمار السعودي لإيجاد اتفاق لبيع النادي مقابل مليار يورو.

ما الذي تغير؟

في غضون ذلك، تغيرت أمور كثيرة، بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل مقابل 350 مليون يورو.

يجب القول إن الملكية الصينية لنادي إنتر تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة لعدة أسباب، مثل ما تفرضه الحكومة الصينية من استثمارات محدودة في كرة القدم.

ومن هنا قرر إنتر بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وروميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.

لماذا تراجع صندوق الاستثمار السعودي عن شراء إنتر؟

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أكدت أن الحيرة السعودية كانت كبيرة للغاية.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن صندوق الاستثمار رأي أن طلب مليار يورو مرتفع للغاية بالنسبة إلى نادٍ أغلق ميزانيته بخسائر وصلت إلى 245.6 مليون يورو.

ويبدو أن خيار بيع إنتر إلى السعودية ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي، على الرغم من أنه من الآن وحتى يونيو 2022، يجب أن يتغير أمر ما في هيكل ملكية "النيراتزوري"، في ظل الخسائر الفادحة في الميزانية، والتي لم تعد مجموعة "suning" قادرة على تغطيتها.

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