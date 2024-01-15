عكس التيار .. انقلاب في مستقبل جوردان هندرسون مع الاتفاق

قائد ليفربول السابق وصل السعودية الصيف الماضي

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تتناقل المصادر الصحفية الأوروبية منذ أسبوعين تقريبًا أخبارًا حول رغبة جوردان هندرسون قائد الاتفاق في الرحيل عن ناديه السعودي خلال يناير الجاري، لكن يبدو أن كل ذلك لا يندرج سوى تحت بند الإشاعات!

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قائد ليفربول السابق انضم لفارس الدهناء الصيف الماضي ليلعب تحت قيادة زميله السابق ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي للاتفاق، وقد زعمت المصادر الأوروبية أن اللاعب ندم على تلك الخطوة ويُريد الرحيل والعودة للقارة العجوز لـ3 أسباب رئيسية.

الأول تواضع مستوى ونتائج الاتفاق في الدوري، والثاني قلة الحضور الجماهيري في مبارياته، والثالث رغبته في الحفاظ على مكانه في منتخب إنجلترا وخوض يورو 2024 معه ورؤيته أن ذلك يبدو صعبًا في ظل تواجده خارج الدوريات الأوروبية.

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صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وفي انقلاب كبير للأحداث، أكدت أن هندرسون لم يتقدم بأي طلب رسمي لإدارة الاتفاق يحمل رغبته في الرحيل، بل على العكس أكد التزامه بالعقد المبرم مع النادي حتى نهايته، ومن المتوقع وصوله خلال الساعات القادمة إلى معسكر النادي المقام في أبو ظبي.

وأضافت أن الاتفاق لم يتلق أي عروض رسمية لضم اللاعب، ونقلت عن مصادر اتفاقية قولها أن كل ما أشيع مؤخرًا حول مستقبل صاحب الـ33 عامًا لا يعدو كونه اجتهادات وسطاء لاعبين لمحاولة الاستفادة من أي عملية بيع محتملة للاعب.

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