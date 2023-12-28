"عقوبتها خصم 10 نقاط" .. اتهام الأهلي بارتكاب مخالفات مالية في صفقاته ولكن!

الأهلي عانى من كارثة تاريخية أثناء تواجده في دوري يلو للدرجة الأولى

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فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مصروفات" النادي الأهلي السعودي، على الصفقات الصيفية الماضية.

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الأهلي تعاقد مع 8 محترفين أجانب، في صيف 2023؛ هم: "الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، الحارس السنغالي إدوارد ميندي، المدافع التركي ميريح ديميرال، متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، صانع الألعاب الإسباني جابري فيجا، الساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين".

الشيخي ألمح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى ارتكاب الراقي مخالفات مالية، بتجاوز مصروفاته على الصفقات الصيفية، "المداخيل" الذي حققها في الموسم الرياضي الماضي، عندما كان ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

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وقال القانوني الرياضي: "صرفت الأندية الصاعدة الأخرى، حوالي 2.72% فقط من ما صرفه الأهلي، على اللاعبين الأجانب، هذا الموسم"، متساءلًا: "هل كانت مداخيل الراقي تبرر هذه الفوارق؟!".

وأشار أحمد الشيخي، إلى أن قانون "اللعب المالي النظيف"، إذا كان مُطبقًا في الملاعب السعودية؛ كان من الممكن أن يتعرض الأهلي، لنفس سيناريو إيفرتون الإنجليزي، الذي تم معاقبته بـ"خصم" 10 نقاط من رصيده في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ بسبب ارتكابه مخالفات مالية، بصرف مبالغ مالية على الصفقات، أعلى من مداخيله.

جدير بالذكر أن الأهلي، وقع عقود رعاية ضخمة؛ بعد انتقال 75% من أسهمه إلى صندوق الاستثمارات السعودي، ولكنها تدخل ضمن ميزانية الموسم الجديد، وليس السابق.

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