عقوبة مرتقبة تحرم نجم الهلال من كلاسيكو الاتحاد الكبير

صدمة ترعب نادي الهلال

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في مفاجأة صادمة.. بات أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مهددًا بـ"الغياب" عن كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الاتحاد.

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الهلال يحل ضيفًا على الاتحاد، في الأول من سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي طلال العتيبي، دوّن حكم مباراة الهلال والرائد، جملة "السلوك المشين"، في تقريره عن طرد الصربي سرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان قلعة الزعيم.

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وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن هذه الجملة؛ تعني إيقاف سافيتش "مباراتين"؛ وبالتالي غيابه أمام الاتفاق والاتحاد، في الجولتين الرابعة والخامسة من مسابقة الدوري.

ونصح الإعلامي الرياضي، الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، بتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، على قرار حكم المباراة.

جدير بالذكر أن سافيتش، تلقى الكارت الأحمر المباشر "طرد"، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتصر فيها الهلال على الرائد، بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس.

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