عقوبة لسبب غريب على كريستيانو رونالدو .. الاتحاد الآسيوي يقرر تغريم الهلال والنصر

تعرف على عقوبات الاتحاد الآسيوي ضد الهلال والنصر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوباته ضد الهلال والنصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه لويس كاسترو، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي بدر بالعبيد عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، غرم الاتحاد 2000 دولار، بسبب التأخر في النزول لأرضية الملعب خلال مباراة سباهان الإيراني لمدة دقيقة ونصف وفقًا للمادة 2.2.

وأضاف: "لجنة الانضباط تغرم كريستيانو رونالدو لاعب النصر 15 ألف دولار، بسبب ارتداء علامة تجارية لطرف ثالث، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة العين الإماراتي يوم 11 مارس الماضي، وتغريم النصر 7500 دولار بسبب فشله في عدم التأكد والالتزام بقواعد وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مما عرض لاعبه لعقوبة، وقفًا للمادة 44.5".

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وواصل: "لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي قررت لويس كاسترو مدرب النصر7 آلاف دولار، وذذلك بسبب انخراطه في سلوك عدواني مع أعضاء الفريق المنافس وفقًا للمادة 50.1 بلائحة دوري الأبطال".

وأشار بلعيد إلى أن لجنة الانضباط قررت أيضًا تغريم النصر 7500 دولار، بسبب ما بدر من أفراد الفريق من عنف، ما يشوه سمعة لعبة كرة القدم وفقًا للمادة 50/1.