عقوبة فهد المولد بين الإيقاف لمدة عام أو 4 سنوات

يمتلك المولد ثلاثة خيارات من أجل تحديد مدة الإيقاف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد عن خبر صادم لجماهير الاتحاد، بعدما أعلنت عن اكتشاف عينة إيجابية في الفحص الخاص بالمنشطات لأحد نجوم الفريق.

نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي أكد تلقيه خطابًا من لجنة الكشف عن المنشطات بشأن وجود عينة إيجابية للاعب في مباراة النصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسبب هذا الخبر في صدمة لجماهير العميد التي تعول على اللاعب كثيرًا نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية رائعة، حيث يُمثل غيابه ضربة قوية للفريق.

نادي الاتحاد أكد ثبوت صحة ما يتم تداوله حول وجود مادة منشطة في عينة اللاعب فهد المولد، وأن النادي بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه وحقوق لاعبه. pic.twitter.com/1DWOCjXXBa — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

وبدأت جماهير العميد تتساءل عن مدة الإيقاف التي سيتعرض لها اللاعب في حال التأكد من تناوله للمنشطات.

ويمتلك المولد ثلاثة خيارات من أجل تحديد مدة الإيقاف التي سيتعرض لها اللاعب خلال الفترة المقبلة.

الخيار الأول هو الاقرار من قبل اللاعب بتناول مواد منشطة والإيقاف لمدة عام واحد فقط، وهو أفضل خيار للاعب في حال تناوله منشطات بالفعل.

اكتشاف عينة منشطات إيجابية لفهد المولد في مباراة الاتحاد والنصر

الخيار الثاني للاعب هو طلب فتح العينة الثانية وفي حالة ثبوت أنها كانت عينة سلبية لن يتم إيقافه.

الحالة والخيار الأخير للاعب هو فتح العينة الثانية وفي حالة ثبوت أنها كانت عينة إيجابية سيتم إيقافه لمدة 4 مواسم.