عقوبة صارمة لمشجع ليفربول بعد فعلته "المشينة" في حافلة مانشستر يونايتد!

ماذا قررت المحكمة؟

عوقب أحد مشجعي ليفربول بالمنع من ممارسة كرة القدم أو مشاهدتها في المُدرجات، بعد أن رمى علبة (عصير) زجاجية على حافلة فريق مانشستر يونايتد وهي في طريقها إلى ملعب آنفيلد في ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في البريميرليج.

وحسب شرطة ميرسيسايد، فقد أدين لويس كليري (23 عاما) بالتسبب في أضرار جنائية، بعد أن تبين أنه ألقى زجاجة على حافلة اليونايتد، ما تسبب في أضرار بالنافذة الجانبية.

وقررت محكمة سيفتون الجزئية في ليفربول، حظر كليري من مشاهدة كرة القدم في المدرجات لمدة 3 سنوات، إلى جانب تنفيذ 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ودفع تعويض بقيمة 500 جنيه إسترليني.

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ويستعد الفريقان لمواجهة حاسمة، غدًا الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل اليونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني بـ64 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال (المتصدر).