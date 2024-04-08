عقوبة من جيسوس؟ .. سر استبعاد ثنائي الهلال أمام النصر

غياب ثنائي الهلال أمام النصر أثار جدلًا كبيرًا..

تفاجأ جمهور نادي الهلال، بـ"استبعاد" اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من "التشكيل الأساسي" أمام الغريم الأزلي النصر.

الهلال يواجه النصر حاليًا، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2023-2024، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تم استبعاد كل من الظهير البرازيلي رينان لودي، والمهاجم السعودي الدولي صالح الشهري، من "التشكيل الأساسي" للزعيم الهلالي أمام قلعة العالمي؛ بقرار فني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، أخبر لودي والشهري بأنهما لن يلعبا أساسيًا؛ وذلك خلال الاجتماع الفني الذي عُقِد مع اللاعبين، عصر يوم الإثنين.

وكان جيسوس قد انتقد مستوى الظهير البرازيلي علنية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ قائلًا: "اللاعب لم يقدم المستوى الذي دفعنا للتعاقد معه".

ومن ناحيته.. قدّم الشهري، مستوى سيئ للغاية، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الأخيرة" أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

لذلك.. يبدو أن استبعاد الثنائي من "التشكيل الأساسي" لمباراة الهلال والنصر؛ بمثابة العقوبة الفنية، على أدائهما السيئ مع الفريق، خلال الفترة الماضية.