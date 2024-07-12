عقوبة آسيوية تضرب ثنائي الاتحاد .. وموعد انضمام لوران بلان لمعسكر إسبانيا

إعلان الاتحاد عن صفقة لوران بلان مسألة وقت..

تلقى نادي الاتحاد، عقوبة آسيوية على اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية مشاركة الفريق في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل ترقب الجماهير للإعلان عن صفقة المدير الفني الجديد، خلال الساعات المُقبلة.

وقام الفرنسي لوران بلان، المدير الفني السابق لأولمبيك ليون، بالتوقيع على عقود الاتحاد، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، وفق لما ذكره الإعلامي فابريتسيو رومانو، فيما يترقب وصول بلان إلى إسبانيا خلال 24 ساعة، من أجل قيادة تدريبات العميد في معسكر مدينة أليجانتي.

في المقابل، كشف الإعلامي بدر بالعبيد عن إيقاف الفرنسي نجولو كانتي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي لا يزال على ذمة نادي الاتحاد، رغم ارتباطه بانتقال مُرتقب إلى صفوف التعاون، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطبقًا لقرارات الاتحاد الآسيوي، فإنه تقرر إيقاف حمد الله لثلاث مباريات، ما يعني غيابه عن أولى 3 مباريات للتعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حال انتقاله، أو حرمانه من أولى 3 لقاءات في أي مشاركة آسيوية قادمة، حال البقاء مع الاتحاد أو الرحيل لأي نادٍ.

وعن نجولو كانتي، الذي تمسك الاتحاد ببقائه بعد تألقه الكبير مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، فقد تقرر إيقافه مباراة واحدة مع فريقه في الاستحقاقات الآسيوية المُقبلة.

وكان حمد الله قد تلقى بطاقة حمراء في آخر مبارياته مع الاتحاد في دوري أبطال آسيا، بالموسم الماضي، حيث خسر الفريق أمام الهلال بهدفين دون مقابل، في إياب ربع نهائي البطولة، فيما غاب كانتي عن تلك المباراة، بعد طرده في لقاء الذهاب الذي انتهى بنفس النتيجة.

يذكر أن حمد الله لم يكن ضمن قائمة المسافرين مع بعثة الاتحاد إلى إسبانيا، الأمر الذي يزيد من ترشيحات رحيله عن صفوف العميد في موسم الميركاتو الصيفي، فيما ارتبط اسم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق، بالسر وراء قرار الإدارة بالاستغناء عن خدمات المهاجم المغربي، بناءً على طلب نجم ريال مدريد السابق.