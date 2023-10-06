عقوبات صارمة ضد باريس وحكيمي بسبب الهتافات الجنسية أمام مارسيليا

باريس لن يستأنف الإجراءات المتخذة ضده

أعلنت اللجنة التأديبية للدوري الفرنسي عن العقوبات الموقعة على باريس سان جيرمان ولاعبيه، بعد القيام بإهانة مارسيليا بعد مباراة الفريقين في 24 سبتمبر الماضي.

باريس حقق الفوز على مارسيليا برباعية نظيفة الشهر الماضي، ليتوجه لاعبو بطل الدوري الفرنسي كالعادة إلى جماهير "حديقة الأمراء"، للاحتفال بالفوز مع الأولتراس، موجهين إهانات ضد مرسيليا، بالإضافة إلى هتافات معادية للمثليين خلال المباراة.

لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي قامت باستدعاء راندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، ولايفين كورزاوا لتقديم تفسيرات لما حدث في المدرجات والإهانات التي وجهت إلى مارسيليا.

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وقالت إذاعة راديو "مونت كارلو" إن اللجنة قررت إيقاف الرباعي المذكور مع إيقاف التنفيذ، رغم الهتافات المسيئة وبعض الألفاظ الجنسية التي انتشرت من خلال مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأما بالنسبة للهتافات التي خرجت من مدرج أوتيويل بملعب حديقة الأمراء التي حملت إساءات ضد المثليين، فقد ترتب عليها إغلاق المدرج لمباراة واحدة بالإضافة لعقوبة الإيقاف لمباراة أخرى.

جدير بالذكر أن باريس نشر بيانًا رسميًا للتعبير عن أسفه تجاه هذا الإجراء، مشيرًا إلى عدم وجود رغبة في استئناف أي عقوبة تقرر فرضها.