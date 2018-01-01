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عقوبات صارمة تصل إلى مليون ريال على نادي النصر ومسؤوليه

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قررت لجنة الانضباط إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال سعودي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات صارمة على المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي.

وقررت لجنة الانضباط حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الاعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ريال.

وفي نفس الصدد قررت لجنة الانضباط إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال سعودي.

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 كما تم إلزام أمين عام نادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها (100,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

يُذكر أن هذه العقوبات تأتي على موقف وتصريحات مسؤولي النصر السعودي في قضية مشاركة اللاعب على النمر لاعب نادي الوحدة في مباراة الفريقين بصفته لاعب مواليد.

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