عقوبات في انتظار الاتحاد .. فرحة الفوز أمام الأخدود لم تكتمل!

صعوبة المباراة طول الـ90 دقيقة تكتمل بعقوبة خارج الملعب

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"يا فرحة ما تمت!" .. هكذا هو حال إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي حاليًا، رغم الفوز أمام الأخدود، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.

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العميد انتصر بهدف نظيف، سجله مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، عللى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

لكن شهدت الدقيقة 79 اقتحام أحد المشجعين الملعب، بشكل مفاجئ، وقام بمصافحة لاعبي الاتحاد، وسط مطاردة من قوات تأمين الاستاد، التي احتاجت لبعض الوقت للسيطرة عليه.

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هذا الاقتحام سيكلف إدارة النادي الجداوي 100 ألف ريال سعودي، إذ أعلنت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن هذه العقوبة توقع على النادي الذي يقوم أي من مشجعيه بالنزول لأرض الملعب أثناء المباريات.

يشار إلى أن النيابة العامة تدخلت في واقعة مشابه في الجولة الثانية، عندما اقتحم ثلاثة مشجعين مواجهة النصر والتعاون، وتم إلقاء القبض عليهم من قبل شرطة منطقة الرياض.

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