تأثير التوتر أم طفل بعقلية غير عادية؟ .. الكواليس تكشف عن تصرف غريب من لامين يامال قبل مواجهة إسبانيا وفرنسا في يورو 2024

ماذا فعل صاحب الـ17 عامًا قبل المباراة المهمة؟

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن إصدار فيلمًا وثائقيًا عن طريق المنتخب الإسباني، في بطولة يورو 2024، والتي حققها في الصيف الماضي، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة تعلن فيها عن الفيلم، وظهرت لقطات للنجم الشاب لامين يامال، وهو نائم أثناء الطريق لخوض مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.

وقاد لامين يامال صاحب الـ 17 عامًا، منتخب بلاده للفوز على فرنسا، بهدفين مقابل هدف، ونجح في تسجيل هدفًا مميزًا من خارج منطقة الجزاء، في تلك المواجهة.

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وتباينت ردود الأفعال بشأن نوم يامال، قبل نصف النهائي ويعتقد البعض أن هذا النوم قد يكون بسبب التوتر، وأرجح البعض أن اللاعب الشاب يتمتع بقدرة ذهنية غير عادية.

جدير بالذكر أن لامين يامال، قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة يورو 2024، ومؤخرًا قد حصل على جائزة كوبا، لأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2024.