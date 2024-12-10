عقد نايكي لا يكفي .. برشلونة يسابق الزمن ويتحرك في 3 اتجاهات لتفادي خطر "ضياع أولمو"!

جولات مكوكية للرئيس لابورتا

يواجه برشلونة خطرًا داهمًا، يهدد استمرار اللاعب الإسباني داني أولمو ضمن قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري (2024-2025).

داني أولمو انضم إلى برشلونة خلال الصيف الماضي، وواجه النادي أزمة في تسجيله بسبب عدم وجود هامش رواتب لدى إدارة جوان لابورتا، إلا أن إصابة المدافع كريتنسين، وفرت فرصة ذهبية للنادي من أجل تسجيل لاعب الوسط الإسباني بشكل مؤقت.

ويسمح هذا الإجراء للإسباني بالحصول على تصريح باللعب حتى 31 ديسمبر الجاري، وهو الوقت الذي سيعود فيه الدنماركي إلى البلوجرانا، لذلك لا سبيل أمام برشلونة إلا تغطية هامش الرواتب خلال 3 أسابيع متبقية وإلا لن يسمح لداني أولمو بالمشاركة في مباريات البارسا حتى نهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لما ذكره الصحفي سانتي أوفال، عبر إذاعة "لا كادينا سير" فإن جوان لابورتا يدرك مدى خطورة الموقف ويحترك في أكثر من اتجاه لإنهاء هذا الصداع المزمن، من خلال زيادة مداخيل النادي خلال شهر ديسمبر حتى يوفر مساحة في هامش الرواتب لتسجيل داني أولمو بشكل دائم.

وكان النادي الكتالوني، يأمل أن يكون عقد الرعاية الجديد مع نايكي كافيًا لإعطاء الضوء الأخضر لتسجيل أولمو، لكن رابطة الليجا نفت ذلك، لكنه يمكن أن يساعد، ولهذا السبب، تم تحديد موعد اجتماع استثنائي عاجل يوم 21 ديسمبر الجاري، بهدف الحصول على موافقة الأعضاء بشأن هذا الاتفاق.

بالإضافة إلى ذلك، قدم برشلونة موعد دفع رسوم عضوية النادي بشهر واحد، حيث كانت تُسدد دائمًا في يناير من كل عام، لكن هذه المرة سيتم تحصيلها في ديسمبر الجاري، كما روج النادي لبيع مقاعد VIP في الملعب المستقبلي قبل 20 عامًا.

وتابع: "يبقى الأمل الأكبر لبرشلونة، في نجاح الرئيس لابورتا للوصول إلى مستثمر كبير، بعدما قضى جزءًا كبيرًا من الشهر الجاري في قطر محاولًا بيع المنتج أو اللجوء إلى التأييد الشخصي للمديرين".

وختم "أوفال": "إذا لم يحدث مزيج من هذه الأشياء، فلن يتمكن برشلونة من تسجيل أولمو، حيث لا يمكن للنادي بموجب القانون تسجيل لاعب مرتين في موسم واحد".