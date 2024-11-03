فيديو | "جهزوا عقدًا لمولوده!" .. مالكوم يخطف قلوب جماهير الهلال بلقطة جديدة

ماذا فعل لاعب الهلال؟

قدم البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة خطفت قلوب الجماهير، أثناء احتفال النادي بقدوم مولوده الجديد (بيدرو)، في مقر النادي، مساء اليوم (الأحد).

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويختتم الهلال تحضيراته لملاقاة الاستقلال الإيراني، في المواجهة التي تقام على ملعب المملكة أرينا، غدًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر المركز الإعلامي بنادي الهلال، مقطع فيديو لاحتفال لاعبي الهلال والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بتقديم كعكة كبيرة إلى مالكوم، بمناسبة قدوم مولوده، إلا أن البرازيلي رفض تناول الكعكة، خوفًا من التأثير على لياقته البدنية، وأمام إصرار جيسوس، اكتفى مالكوم بتناول قطعة صغيرة.

ونال مالكوم إشادة كبيرة من قِبل الجماهير الهلالية، التي أعجبت بحسن تصرفه في تلك الاحتفالية، الأمر الذي دفع أحد المتابعين إلى المطالبة بتوقيع النادي مبكرًا مع نجله بيدرو، من أجل إكمال مسيرة والده في قلعة الأزرق.

وانتقل مالكوم إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من زينيت الروسي، فيما أكد المدير التنفيذي فهد المفرج، في فيلم وثائقي عن ثلاثية الهلال في الموسم الماضي، بأن مالكوم تنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل إقناع مسؤولي ناديه السابق، الذي طلب مقابلًا ماديًا كبيرًا من أجل الموافقة على بيع عقد البرازيلي.

GOAL

وشارك مالكوم في 61 مباراة رسمية بقميص الهلال في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما لعب دورًا بارزًا في التتويج بأربعة ألقاب مع الزعيم، بين دوري روشن السعودي في موسم اللاهزيمة، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبين بكأس الدرعية للسوبر السعودي.