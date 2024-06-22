عقد مهاجمي تشيكيا وحقق رقمًا غير مسبوق .. حارس جورجيا يدخل التاريخ

مباراة تاريخية لحارس جورجيا

قاد جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى جورجيا منتخب بلاده للحصول على نقطة غالية أمام منتخب تشيكيا، في المواجهة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة في يورو 2024.

المنتخب الجورجي تعادل بهدف لمثله أمام تشيكيا، ليحصل على أول نقطة له في تاريخه ببطولة اليورو، ويحافظ على آمال صعوده إلى دور الـ16 بالبطولة.

مامارداشفيلي بطل جورجيا

وشهدت المباراة تألق كبير من جانب مامارداشفيلي الذي فرض نفسه ليكون هو السبب الأساسي وراء تعادل جورجيا ضد تشيكيا، والاحتفاظ بآمال الصعود إلى الدور التالي.

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ووقف جيورجي سدًا أمام الهجوم القوي من جانب نجوم منتخب تشيكيا من أجل تسجيل الأهداف، حيث تصدى للكثير من الفرص المحققة للتهديف.

والهدف الوحيد الذي تلقاه أمام تشيكيا كان من ركلة ركنية لعبها أحد لاعبي المنافس بالرأس، ليضعها باتريك شيك المهاجم التشيكي في المرمى بعدما ارتطمت الكرة في القائم.

الأفضل في المباراة دون منازع

وحصل مامارداشفيلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الدور الكبير الذي لعبه في تعادل جورجيا التاريخي في يورو 2024.

حصل جيورجي على تقييم 9.7 من شبكة "سوفا سكور" العالمية، بعد أن تصدى لـ11 فرصة محققة للتهديف في المباراة، كما أنه أبعد الكرة من منطقة الجزاء مرتين وأمسك بالكرة 5 مرات في الهواء.

ودخل حارس جورجيا التاريخ، بعدما أصبح أول حارس مرمى يتصدى لأكثر من 15 كرة في اليورو، 11 منها ضد تشيكيا، وهو أكبر عدد من التصديات لأي حارس منذ مباراة لاتفيا ألكسندر كولينكو ضد هولندا في يورو 2004 برصيد 12 تصديًا.