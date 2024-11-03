حتى لا يتكرر سيناريو دافيد دي خيا .. رئيس مانشستر يونايتد السابق حذر مالك ليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح!

رئيس مانشستر يونايتد قدم نصيحة بشأن تجديد عقد صلاح

ينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي، ولم يتحرك حتى الآن ليفربول من أجل تجديد عقده، ليقترب من الدخول للفترة الحرة في يناير القادم.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن جون هنري أخذ بنصيحة إيد وودوارد رئيس مانشستر يونايتد السابق، بشأن محادثات تجديد العقد مع محمد صلاح.

وأضافت الصحيفة أن القصة كانت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، الذي خسره ليفربول 1-0 أمام ريال مدريد، حيث كان هنري حريصًا على تمديد عقد محمد صلاح.

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وفي هذا الوقت، كانت العلاقة بين وودوارد وهنري قوية، حيث ساعده في تقديم المشورة بشأن أفضل طريق لتجديد عقد النجم المصري، على الرغم من ثباته منذ انضمامه للفريق في عام 2017، وكان هناك عددًا قليلًا من الأندية مهتمة به، خاصة من باريس سان جيرمان، ونتيجة لذلك كان ليفربول في وضع قوي لتمديد عقده، لأنه بدا أنه ليس لديه مكان آخر ليذهب له.

وودوارد أخبر مالك ليفربول عن معاناته لمواجهة توقعات لاعبي مانشستر يونايتد، بعد تجديد عقد ديفيد دي خيا بمبلغ ضخم عام 2019، موجهًا له التحذير بعدم تكرار ما فعله.

ويستعد ليفربول لمواجهة باير ليفركوزن مساء يوم الثلاثاء القادم في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.