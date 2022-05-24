"عقد مبابي شر مطلق وعلينا الحذر منه"

قام لويجي دي سيرفو المدير العام للدوري الإيطالي، بمهاجمة نادي باريس سان جيرمان بسبب قيمة التجديد لكيليان مبابي.

مبابي أنهى الجدل تمامًا حول مستقبله، بعد فترة من الارتباط بريال مدريد، وسط ضجة وردود أفعال متباينة حول هذه الخطوة.

ومن بين المعارضين جاء دي سيرفو، الذي وصف الأمر بـ"الشر المطلق" بسبب التأثير المتوقع على كرة القدم بشكل عام.

ماذا قال المدير العام للدوري الإيطالي؟

دي سيرفو قال عبر "Rai Gr Parliament":"ما حدث في باريس بخصوص عقد مبابي ليس جيدًا، إنه شر مطلق وعلينا الانتباه له".

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وأضاف:"لو ستقوم الأندية بالاستمرار في دفع هذه الأرقام المبهمة، فهذا سيؤثر على نظام اللعبة بشكل عام".

وأكد خلال حديثه أن هذا الأمر سيسير في صالح أولئك الذين لديهم الكثير من المال، خاصة الأندية صاحبة النفوذ غير المملوكة لرجال أعمال بشكل فردي.

دي سيرفو ليس الوحيد

قبل الإعلان عن تجديد مبابي حتى عام 2025 مع باريس، كان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يقف ضد الخطوة.

وقال تيباس:"باريس سينهي هذا العام بأجور تبلغ 650 مليون يورو، مع 300 مليون يورو خسارة، هل سيستمرون بتحقيق النجاح؟ مثل هذه التصرفات تعيق أي إصلاح مهم نحاول القيام به في أوروبا".

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