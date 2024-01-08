تعبر عن ثقة الملكي .. مفاجأة في عقد أنشيلوتي الجديد مع ريال مدريد

الإيطالي اختار مدريد على البرازيل

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن مفاجأة في عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجديد مع ريال مدريد.

وأعلن الميرينجي مؤخراً عن توقيع "كارليتو" عقداً يمتد حتى يونيو 2026 عقب التقارير التي ربطته كثيراً بتدريب البرازيل مؤخراً.

وأوضحت "ماركا" أن الملكي لم تضع إدارته أي شروط جزائية في عقد المدير الفني الجديد، عكس المعتاد دائماً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير أن ثقة إدارة فلورنتينو بيريز الكبيرة في أنشيلوتي، وتلاقي وجهات النظر حول حتمية منافسة وتحقيق ريال مدريد للألقاب كانت السبب الرئيسي.

ويعتلي ريال مدريد حالياً صدارة الليجا، وينافس بعد في كأس الملك والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.