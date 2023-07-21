عقد أبدي براتب مُرعب .. باريس يضع ورقته الأخيرة لحرمان ريال مدريد من مبابي!

هل يوافق النجم الفرنسي على هذا العرض؟

تقدم نادي باريس سان جيرمان بعرض مذهل من أجل إقناع نجمه الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء مع النادي وعدم الرحيل عن حديقة الأمراء.

عقد مبابي الحالي ينتهي في 2024، ووفقًا لرغبة اللاعب فهو يفضل البقاء للموسم القادم قبل الرحيل بالمجان بعد نهاية عقده، وهو الأمر الذي يرفضه باريس الذي أكد للفرنسي أن عليه التجديد أو الرحيل هذا الصيف.

شبكة "Defensa Central" أكدت أن باريس تقدم بعرض خيالي لإقناع مبابي بالبقاء، حيث وصلت مدته إلى 10 سنوات بقيمة مليار يورو.

وستكون هذه الخطوة بمثابة العقد الأبدي لإنهاء الجدل تمامًا حول مستقبل اللاعب حتى بلوغه من العمر 34 سنة مقابل الحصول على الأجر الأعلى في التاريخ.

ولكن من غير الواضح إمكانية قبول مبابي لهذا العرض، لأن المال ليس أولويته الوحيدة، حيث يحلم اللاعب بالحصول على فرصة اللعب لريال مدريد، وهذا العقد الأبدي سينهي هذا الحلم تمامًا.

يذكر أن مبابي يتمتع بمسيرة مبهرة في فرنسا حتى الآن، حيث سجل 212 هدفًا في 260 مباراة، ولكنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا طوال مشواره حتى الآن.