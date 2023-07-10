"عقدة نقص" .. تصرفات خالد العيسى خارج الأهلي تثير استياء الجماهير!

الرئيس الجديد يدفع الجمهور للغضب والتحسر على وليد معاذ بتصرفاته!

أثار خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، استياء جماهير ناديه، ليس بسبب صفقات الميركاتو الصيفي الجاري أو شيء يتعلق بشكل مباشر بالفريق، إنما لتصرفاته خارج النادي، التي دفعت الجماهير في التشكيك بتحمله للمسؤولية.

العيسى كان قد فاز بمقعد رئاسة الراقي في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي، بالتزكية، بعدما تم استبعاد ملفات منافسيه، نظرًا لعدم تطبيق شروط الترشح كاملة.

ونجح الراقي خلال الصيف الجاري في التعاقد مع الحارس إدوارد ميندي والمهاجم روبرتو فيرمينو، لكن يطمع الجمهور في المزيد، وهو ما يجعلهم يتربصون لرئيس النادي وتصرفاته خارج الملعب.

ما أثار استياء الجماهير الأهلاوية من العيسى هو تصرفاته عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، إذ نشر فيديو مستعرضًا خلاله سيارته، وفي الخلفية مرددًا: "مكانتي العالمية لا تسمح أن أنزل لأي مستوى آخر".

أحد جماهير الراقي عبر "تويتر"، كتب: "جينا للفقعنه الزايده و الهياط الي ماله سنع !!!!! عقدة النقص بتطلع علينا والا ؟؟ ترا وليد معاذ وتيسير ما نعرف سياراتهم ولا ساعاتهم و لا منازلهم، وانت غاثنا بمقاطعك في التوك توك، لا حول ولا قوة الا بالله، المدرج يحترق وهذا شوفوا ايش منزل"، وعلق آخر: "الرجال جالس يصمم مقاطع له في التيك توك وحنا جالسين ننغبن هنا في تويتر علشان مصلحة فريقنا، والله ليت وليد معاذ وتيسير كملوا معنا، جمهور الاهلي يعيش في غبنة وقهر والله".

يذكر أن جمهور الأهلي كان يرغب في استمرار وليد معاذ رئيسًا للنادي، بعدما تم تكليفه من قبل وزارة الرياضة لإدارة شؤون النادي الموسم الماضي، بعد إقالة الرئيس ماجد النفيعي، لكن استحواذ صندوق الاستثمارات على نسبة 75% من ملكية الأهلي، تسبب في حل مجلس الإدارة.