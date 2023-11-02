عقب خيبة أمل 2023 .. مارتينيز يوجه رسالة إلى مبابي بخصوص الكرة الذهبية

الحارس الأرجنتيني يحاول إصلاح الأمور مع مبابي..

علق الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي أستون فيلا الإنجليزي على فرضية فوز كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، في ظل حالة العداء التي كانت بين الثنائي مؤخرًا.

مارتينيز كان محور الجدل خلال احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، على حساب منتخب فرنسا، عندما شوهد وهو يسخر من مبابي، حيث ارتدى قناعًا يحمل وجه قائد "الديوك" ويقف دقيقة صمت سخرية من وفاته بعد خسارة النهائي.

وحاول مارتينيز بعد ذلك الدفاع عن تصرفاته الغريبة باعتبارها شيئًا من المرح، وأصر على أنه ليس لديه سوى الاحترام لمهاجم باريس سان جيرمان.

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وواصل حارس الأرجنتين الثناء على المهاجم، وذلك على هامش جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، والتي احتل فيها مبابي المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وإرلينج هالاند.

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وقال مارتينيز لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد حصوله على جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم: "ليس من قبيل الصدفة أنه يعتبر واحدًا من الأفضل في العالم، لدي الكثير من الاحترام له كلاعب وكرجل".

وأضاف: "كيليان مثال يحتذى به، إنه استثنائي، فاز بكأس العالم ولعب في المباراة النهائية التالية وسجل ثلاثية، يجب على كل الفرنسيين أن يفخروا بوجود لاعب مثله".

وأردف: "ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قريبان من الاعتزال، وسيتبع كيليان نفس طريقهما، وسيفوز بالكثير من الكرات الذهبية".

على الرغم من أن مبابي كان مذهولاً بشكل واضح بعد فقدان الكرة الذهبية 2023 لصالح ميسي، إلا أنه أظهر رقيه بإرسال رسالة تهنئة إلى ميسي بعد أن حصل الأرجنتيني على الجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

وسيكون أمام مبابي فرصة ذهبية للتتويج بالكرة الذهبية 2024، حيث ستتاح الفرصة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا لقيادة باريس سان جيرمان إلى أول لقب لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب فرصة المشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، والألعاب الأولمبية الصيفية 2024 مع المنتخب الفرنسي.