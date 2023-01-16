عقب الفوز بالسوبر .. لابورتا يكشف كواليس حواره مع بيريز بالرياض

لابورتا وبيريز علاقة صداقة وعمل تجمعها الاحترام.

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن حديثه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عقب تتويج البرسا بكأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية.

برشلونة حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد بالانتصار 3/1 على استاد الملك فهد الدولي.

وقال لابورتا عن حديثه مع فلورنتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بيريز تقبل الهزيمة بروح رياضية وأخبرني أننا لعبنا بشكل جيد للغاية، كما تحدثنا عن العرض الذي يمثله برشلونة وهو مهم لكرة القدم، رئيس مدريد في الانتصار والهزيمة كان رائعًا، كأس السوبر هذه لها قيمة أكبر بسبب لعبها ضد مدريد وبسبب فوزنا".

وأضاف: "كان لابد من الفوز بكأس السوبر لأنه كان يجب أن تكون نقطة تحول، بالأمس قدمنا ​​عرضًا رائعًًا من تشافي واللاعبين".

وأكمل: "أود أن أطلب من مشجعي برشلونة الاستمرار في التحلي بالصبر وستأتي البطولات، إنه لقب لجميع مشجعي برشلونة بسبب الصبر الذي تحلوا به".

وأشاد لابورتا بالمدرب قائلًا: "تشافي يستحق ذلك قبل كل شيء أن تكون مدربًا ليس بالأمر السهل".

وأتم: "في نهاية الموسم سنُجهز عقود جديدة من أجل جافي ورونالد أراوخو وتجديد بالدي، علينا أن نعمل لأن لدينا قاعدة "اللعب النظيف" التي تقيدنا كثيرًا وعلينا العمل حتى يتم الاعتراف بنا".