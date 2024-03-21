عقبة واحدة تفصل الهلال عن التخلص من "أسوأ" صفقاته في القرن الـ21

اللاعب كان أشبه بالكابوس للهلاليين

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بات الهلال على أعتاب التخلص من أسوأ صفقاته في القرن الـ21، حيث اقتربت المفاوضات على بيع المدة المتبقية من عقده من المرحلة الحاسمة.

علم جول النسخة البرازيلية من مصادره وجود تطورات ملفتة في مستقبل متيوس بيريرا لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم.

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الحديث عن ماتيوس بيريرا الذي انضم للهلال قادمًا من وست بروميتش ألبيون في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو مما جعله أغلى لاعب في الدوري السعودي قبل عصر صندوق الاستثمار والثورة الأخيرة.

صاحب الـ27 عامًا ورغم الآمال الكبيرة لم يحظ بتجربة جيدة مع الزعيم، بل يُمكن وصفه بأسوأ صفقاته في القرن الجاري خاصة لتكلفته المالية الكبيرة، وقد انتقل معارًا للوحدة الإماراتي في يناير 2023 وبعد عودته أعير مجددًا إلى كروزيرو البرازيلي حتى يوليو القادم.

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النادي البرازيلي فتح باب المفاوضات بالفعل لشراء المدة المتبقية من عقد بيريرا، والذي ينتهي صيف 2026، وقد أشار مديره الرياضي، بيدرو مارتينيز، لصحيفة "أو جوجو" البرازيلية يوم أمس إلى أن المفاوضات باتت قريبة جدًا من النهاية السعيدة.

مارتينيز كشف عن عقبة واحدة تُعيق توقيع العقود وهي الاتفاق بين الهلال وبيريرا على مسألة الراتب المنصوص عليه في العقد، حيث قال "خضنا محادثات كثيرة، وهي تتطور بشكل جيد، لكن هناك جوانب مالية يجب النظر إليها، تخص النادي السعودي واللاعب".

أتم "أشاهد الصفقة تتطوّر، وأرى هذا الأمر في أعيننا وأعين الهلاليين، نتحدث مع المسؤولين في السعودية كثيرًا، إضافة إلى اللاعب أيضًا، نجد تجاوبًا جيدًا وسريعًا، وبيريرا يبذل جهده، وهو يرغب في البقاء هنا".

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