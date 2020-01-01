عقبة واحدة أمام انضمام سالم الدوسري إلى الدوري الإنجليزي

لماذا لن يستطيع سالم الدوسري الانضمام إلى الدوري السعودي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع سالم الدوسري، الجناح الأيسر لفريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من شراء 80% من أسهم نادي نيوكاسل الإنجليزي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة القادمة.

الإعلامي السعودي حمود القحطاني علق على كل ما تردد حول اهتمام نيوكاسل بضم الدوسري: "المنتخب السعودي تصنيفه 67 عالميًا، ومن المستحيل انتقال سالم الدوسري إلى الدوري الإنجليزي، لأن القانون لا يسمح بهذا الأمر".

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القحطاني تابع: "يا إخوان وشلون سالم مطلوب في نيوكاسل، نظاميًا الأمر لا يسمح".

ليس نيوكاسل .. الكشف عن وجهة سالم الدوسري في الدوري الإنجليزي

جاء ذلك بعدما تحدث سالم الدوسري عن تلقيه عرضًا إنجليزيًا خلال الفترة الأخيرة، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة خلال الفترة القادمة.

وكان سالم الدوسري قد خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف نادي فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018، قبل مشاركة منتخب السعودية في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.