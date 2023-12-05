عقبات وضمانات .. برشلونة يتعهد بإعادة أموال تسجيل فيتور روكي!

النادي الكتالوني في موقف ضعف حقًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد اضطر لتفعيل خيار صعب للغاية من أجل تسجيل لاعبه الجديد فيتور روكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن ذلك الخيار يضمن تسجيل اللاعب، لكن يضيق الأمور ماليًا على النادي في الموسم المقبل.

حيث أوضحت الصحيفة أن النادي قدم ضمانات لرابطة الدوري الإسباني تفيد بأن اللاعب سيحصل على راتب يتناسب مع الحد الأقصى لرواتب نجوم برشلونة الذي وضعته الرابطة سابقًا.

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كما تعهد بخصم ذلك الجزء من سقف رواتب الموسم المقبل، وقدم ضمانات تؤكد أن بعض اللاعبين موافقين على خصم أجزاء من رواتبهم من أجل ذلك.

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جدير بالذكر أن فيتور روكي سيخوض آخر مباريات مع ناديه أتلتيكو باراناينسي في ديسمبر الجاري، وسينضم لصفوف برشلونة بحلول يناير.