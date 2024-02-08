عقاب 10 دقائق.. الكشف عن موعد أول ظهور للبطاقة الزرقاء في ملاعب كرة القدم

حالات محددة يستخدم فيها الحكام البطاقة الجديدة

كشفت تقارير صحفية، عن الموعد المرتقب لتطبيق مقترح البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم، والذي اعتمده الاتحاد الدولي "فيفا".

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم -الجهة التي تحدد قوانين اللعبة- أعطى الضوء الأخضر لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء، والتي ستظهر للمرة الأولى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الصيف المقبل.

وتستهدف البطاقة الزرقاء، منح الحكام سلطة لمعاقبة اللاعبين بالطرد لعدد من الدقائق أثناء المباراة، وتحديدًا لمدة 10 دقائق أسوة بما يحدث في منافسات كرة اليد، وسيكون ذلك في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.



وأشارت "تليجراف" إلى أن اللاعب سيحصل على بطاقة حمراء إذا تلقى بطاقتين باللون الأزرق، كما سيتم طرد اللاعب في حالة حصوله على بطاقة صفراء وزرقاء في مباراة واحدة أيضا.

وختمت الصحيفة، بأن قرار مجلس الاتحاد الدولي فيما يتعلق باستخدام البطاقة الزرقاء، يواجه معارضة من قبل ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.