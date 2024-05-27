"عفو عام" .. اقتراح غريب من عضو شرف الهلال قبل نهائي الكأس أمام النصر

هل تستجيب وزارة الرياضة؟

الجميع يترقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، حيث اللقاء الأخير قبل إسدال الستار على الموسم الجاري 2023-2024 بكافة البطولات السعودية، وهو ما دفع حسن الناقور؛ عضو شرف الزعيم، لتقديم اقتراح غريب بعض الشيء.

النهائي يقام في 31 من مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

لكنه سيشهد غياب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الأزرق، في ظل تعرضه للطرد في نصف النهائي أمام الاتحاد.

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كذلك سيغيب الإسباني إيميريك لابورت؛ مدافع العالمي، بعد تعديه بالضرب على لاعب الرياض خلال الجولة الـ33 من دوري روشن، وإيقافه مباراتين (الاتحاد في الجولة الـ34 والهلال في نهائي كأس الملك).

هذه الغيابات دفعت الناقور لطرح استفتاء عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بشأن اقتراح لوزارة الرياضة بإصدار عفو عن الموقوفين، بداعي أن الديربي سيحظى بمتابعة عالمية وأنه الأقوى في آسيا.

يذكر أن هذا الديربي هو الفرصة الأخيرة للنصر في الموسم الجاري للخروج ببطولة، بعدما خسر دوري روشن وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.