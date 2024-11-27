خطط لعطلتك القادمة لمتابعة كرة القدم مع عرض الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران: خصومات إلى السعودية واليابان وأستراليا والمزيد..

اطلع على كيفية تحقيق عروض الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران لأحلام عطلتك الكروية.

انسَ القلق من جنون التسوق المعتاد في الجمعة السوداء. اجلس واسترخِ وحوّل أحلام عطلات عام 2025 إلى واقع. بدلاً من شراء الهدايا، ساعد في خلق ذكريات لا تُقدر بثمن لك وللآخرين تدوم إلى الأبد.

تطلق شركة الاتحاد للطيران هذا الأسبوع عرضها الباهر للجمعة السوداء، مما يمنح عشاق السفر، بما في ذلك محبي كرة القدم، فرصة الاستفادة من رحلات طيران أرخص إلى وجهات متعددة حول العالم. تقدم شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات عروضاً مذهلة تصل إلى خصم 20% على الرحلات المختارة بين 15 يناير و31 مايو 2025.

يستمر عرض الاتحاد للطيران الجمعة السوداء من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2024، لذا توقف عن الأحلام وابدأ عام 2025 بانطلاقة حقيقية.

كرة القدم هي حقاً لعبة عالمية، تجمع بين الناس والأمم من خلفيات وثقافات مختلفة. تضيف طيران الاتحاد باستمرار وجهات جديدة ومثيرة إلى شبكتها العالمية المتنامية، مما يمنح عشاق كرة القدم فرصة العمر لمشاهدة بعض من أفضل الأندية واللاعبين من جميع أنحاء العالم في العمل.

مشاهدة كرة القدم مباشرة على التلفاز هي متعة، لكن تجربتها من داخل الملعب نفسه هي تجربة فريدة ومثيرة. سواء كنت ترغب في الطيران إلى أبوظبي أو تختار من بين أكثر من 75 موقعًا في أكثر من 40 دولة، يمكنك رؤية المزيد من العالم مع طيران الاتحاد. ألقِ نظرة على إضافاتهم الأخيرة للوجهات وابدأ في التخطيط لمغامرة مشاهدة كرة القدم لا تُنسى.

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تفتخر الاتحاد للطيران بشراكتها مع عدد من أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تتواجد في مواقع مختلفة حول العالم. هذه الأندية هي مانشستر سيتي، نيويورك سيتي، ملبورن سيتي، جيرونا ومومباي سيتي. تعكس هذه الشراكات التزام الشركة العميق بالتواصل العالمي وربط مشجعي كرة القدم حول العالم. عروض رحلات الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران تتيح لعشاق كرة القدم مشاهدة بعض أفضل النجوم العالمية قيد العمل.

ماذا عن الذهاب لرؤية إرلينغ هالاند والفائز بجائزة الكرة الذهبية، رودري، يبهرون جماهير مانشستر سيتي في استاد الاتحاد أو الاقتراب من جانب الملعب في البرنابيو لمشاهدة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام يستعرضون مهاراتهم لريال مدريد.

الاحتمالات لا حدود لها، لذا دع خيالك الكروي يذهب بعيدًا ويصبح حقيقة مع الاتحاد للطيران.

دع GOAL يوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول تخفيضات الجمعة السوداء الخاصة بالاتحاد وأفضل الوجهات لعطلتك الكروية القادمة.

تخفيضات الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران

سافر حول العالم وزر بعضًا من أفضل وجهات ومدن كرة القدم مع تخفيضات رحلات الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران. تقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خصومات مذهلة تصل إلى 20% على رحلات مختارة بين 15 يناير و31 مايو 2025 إلى العديد من الوجهات عبر شبكتها.

يُنصح الراغبون في الحجز بزيارة etihad.com أو تطبيق الاتحاد للاطلاع على أحدث أسعار التخفيضات والبقاء على اطلاع على اللوائح الدخول المناسبة في وجهتهم النهائية.

تأكد من عدم تفويت عرض خصم 20٪ عن طريق التسجيل للحصول على التحديثات على موقع الاتحاد للطيران. يمكنك أيضًا تصفح رحلات الاتحاد على سكاي سكانر للاطلاع على المسارات والحصول على فكرة تقريبية عن الأسعار. يمكنك إعداد تنبيهات الأسعار حتى تعرف متى انخفضت الأسعار وتجربة ميزات مثل البحث عن الرحلات إلى "أي مكان" للحصول على بعض الإلهام للعطلات. تحقق من بعض متوسط أسعار رحلات الاتحاد للطيران إلى ومن المدن الرئيسية أدناه:

من إلى مدة الرحلة الأسعار تبدأ من لندن ملبورن 20 ساعة و55 دقيقة £810 إسطنبول الرياض 4 ساعات و15 دقيقة $520 نيويورك طوكيو 14 ساعة و30 دقيقة $1150 الدوحة نيويورك 14 ساعة و40 دقيقة QAR 1800 أبوظبي مانشستر 8 ساعات و10 دقائق AED 1600 سيدني مدريد 23 ساعة و50 دقيقة AUD 1100 باريس مومباي 8 ساعات و50 دقيقة EUR 550 دلهي ميلان 8 ساعات و55 دقيقة INR 18000 بوسطن سيدني 22 ساعة و55 دقيقة $2500

ما هي أفضل وجهات السفر لعشاق كرة القدم؟

مانشستر

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مانشستر واحدة من أفضل وجهات كرة القدم في العالم وأوروبا. المدينة مرادفة للرياضة، وهي مكتوبة في حمض النووي لمن ولدوا وترعرعوا هناك. تدور الحياة في مركز القوة الشمالي لإنجلترا، مانشستر، حول عملاقتين لكرة القدم، مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) ومانشستر سيتي (السماويين).

تعتبر مانشستر المدينة الوحيدة في أوروبا التي لديها فرق فازت بالثلاثية، ولا يُحتمل أن يضاهيها أي مكان آخر في هذا الإنجاز قريبًا.

سيطر اليونايتد على كرة القدم الإنجليزية في معظم فترة التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة تحت قيادة السير أليكس فيرغسون وظلوا النادي الأكبر في البلاد، لكن منافسيهم من عبر المدينة، مانشستر سيتي، الذين تحت قيادة بيب غوارديولا كانوا الفريق الأكثر نجاحًا في السنوات الأخيرة.

أثناء تواجدك في مانشستر، من المفيد القيام بجولات في ملاعب الأندية بالطبع. توجه إلى أولد ترافورد لمانشستر يونايتد وإلى استاد الاتحاد لمانشستر سيتي. خلال جولات الملاعب، يمكنك التعمق في تاريخ كرة القدم العريق لكل نادٍ وتحصل على وصول مذهل إلى المرافق المختلفة بما في ذلك الإطلالات الجانبية للملاعب.

بعيدًا عن الجولات في الملاعب، هناك الكثير من المزارات والأنشطة الأخرى التي يمكن زيارتها والانغماس فيها أثناء التواجد في مانشستر. المدينة تضم المتحف الوطني لكرة القدم، المكان الذي يمكنك من خلاله معرفة المزيد عن اللعبة الجميلة ومشاركة القصص حول الرياضة المفضلة في العالم.

يقع المتحف الوطني لكرة القدم في مبنى أوربيس الأيقوني في وسط المدينة، ضمن منطقة الربع القروسطي ويفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع. داخل الربع القروسطي، ستجد أيضًا مزارات مثل مانشستر كورن إكستشينج، وAO أرينا وكاتدرائية مانشستر.

مانشستر لديها حتى فندق ذو طابع كرة القدم للإقامة فيه. تأسس فندق كرة القدم من قبل أساطير مانشستر يونايتد غاري نيفيل ورايان جيجز، إلى جانب العديد من زملائهم من فريق الكلاس '92 في عام 2015. يقع مباشرة مقابل أولد ترافورد، ويحتوي فندق كرة القدم المكون من 133 غرفة على إطلالات على الملعب وفاز بالعديد من الجوائز على مدار العقد الماضي.

الأشخاص الذين يبحثون عن وجبة قرب أولد ترافورد لا يحتاجون إلى التجول كثيرًا، حيث يُوجد داخل فندق كرة القدم كافيه كرة القدم. يقدم المطعم طعامًا محلي المصدر ويحتوي على قائمة مستوحاة من كرة القدم تقدم شيئًا للجميع. تحقق من شولسي، فيجانالدو أو بطاطس ميسي.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء أقرب إلى استاد الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي، فإن فندق ليوناردو مانشستر بيكاديللي يستحق النظر. يقع على بعد أقل من ميل واحد من الاتحاد، وهو أيضًا قريب من المعالم الرئيسية في مانشستر، بما في ذلك كوبراتيف لايف، والذي يُعد أكبر ميدان ترفيهي في المملكة المتحدة.

إذا كنت بحاجة إلى وجبة قبل أو بعد المباراة، فإن ذا هيب هوب تشيب شوب يفي بالغرض. حصلت شركة السمك والبطاطا في أنكوستس على جائزة تاجر الطعام الشارع في مهرجان مانشستر للأغذية والمشروبات لعام 2017، قبل إنشاء المتجر الحالي. يقدم طعامًا رائعًا وخدمة وموسيقى (خاصة إذا كنت تحب الهيب هوب).

الرياض

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الدوري السعودي للمحترفين قد شهد اهتماماً كبيراً مؤخراً، حيث اتجهت العديد من أشهر أسماء كرة القدم العالمية إلى الشرق الأوسط. أربعة من أندية الدوري الحالية تأتي من العاصمة السعودية، الرياض: الهلال، النصر، الشباب والرياض. هذه الأندية الثلاثة الأولى قد هيمنت على الدوري في الماضي، حيث فازت بـ 34 من 49 لقب للدوري السعودي السابق، وفريق مقره الرياض أنهى الموسم في المركز الأول أو الثاني في كل من المواسم الـ 21 الماضية.

الهلال والنصر هما من أكبر الأندية في العاصمة ويجذبان بعض النجوم الكبار. نيمار، أليكسندر ميتروفيتش وجواو كانسيلو يتواجدون حالياً في صفوف الهلال، بينما كريستيانو رونالدو وساديو ماني يلعبان في النصر.

كل من الهلال والنصر يقعان بالقرب من بعضهما البعض، بالقرب من بوليفارد الرياض سيتي، الذي أصبح نقطة جذب سياحية حيوية داخل الرياض بفضل نمو وتوسع موسم الرياض (وهو سلسلة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية السنوية). الهلال يلعب حالياً مبارياته في المملكة أرينا.

بدأت أعمال بناء المملكة أرينا، الذي كان من المتوقع أن يكون محوراً ترفيهياً، في منتصف عام 2023، ولعب الهلال أول مباراة له في هذا المكان في وقت سابق من هذا العام. تشمل المعالم القريبة منه حديقة الملك عبدالله، وهي مساحة خضراء واسعة تحتوي على ملاعب للأطفال، ومسارات للمشي، ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

يلعب النصر مبارياته على أرضه في ملعب جامعة الملك سعود (KSUS)، المعروف باسم مرسول بارك لأسباب تتعلق بالرعاية، والذي يبعد مجرد 12 دقيقة بالسيارة جنوب المملكة أرينا.

النصر يقيم في مرسول بارك منذ عام 2020. برج مركز المملكة، أحد أبرز معالم الرياض وأحد النقاط السياحية الجاذبة، قريب من منطقتي الهلال والنصر. يبلغ ارتفاع برج مركز المملكة 302 متر ويقدم إطلالات خلابة على المدينة.

أولئك الذين يبحثون عن مكان جيد لتناول وجبة لذيذة يجب أن يزوروا سلطان ستيك هاوس، الواقع في بوليفارد الرياض. سلطانز ليس ستيك هاوس عادي، بل هو مكان حيث يحول معلمو الطهي الأتراك وجبة الطعام إلى تجربة لا مثيل لها من الخدمة الرائعة ولمسة من المسرح.

من الأجواء إلى النكهات، يستمر سلطانز في إعادة تعريف تجربة الستيك هاوس. إذا كنت تزور الرياض المركزية، فقد يكون مقهى فانز أب مناسبًا لك. يعتبر مقر الواحة، وهو موقع رائع لعشاق كرة القدم، أول موقع يستضيف سينما رياضية في المملكة العربية السعودية. يتيح لك هذا المقهى الفريد تذوق أطيب الأطباق والقهوة العربية بينما تتابع كل أحداث كرة القدم الحديثة في الوقت نفسه.

إذا كنت بحاجة إلى مكان للإقامة، فإن فندق هوميتيل ريزيدنس ذو الخمس نجوم في هيتين بوليفارد هو فندق جميل وأنيق وهادئ، وعلى مسافة قريبة من بوليفارد وورلد وملعب المملكة. إذا كنت تبحث عن إقامة أقل تكلفة ولكن لا تزال في محيط أراضي الهلال والنصر، قد يكون سوبر 8 الرياض جديراً بالاهتمام. مرة أخرى، المعالم مثل برج مركز المملكة ومول الفيصلية أيضًا قريبان، و"سوبر 8" هو أيضًا رحلة معقولة من المطار.

ملبورن

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إيجاد المتعة في ملبورن مهمة بسيطة. إنها المكان الذي تحتفظ فيه أستراليا بأحداثها الرياضية الرئيسية وتُعتبر على نطاق واسع العاصمة الثقافية للبلاد وواحدة من أكثر المدن قابلية للعيش في العالم. ملبورن هي موطن لبعض من أكبر الساحات الرياضية في البلاد وتحمل لقب أنجح مدينة لكرة القدم في أستراليا.

أكبر فريقين في ملبورن هما ملبورن فيكتوري وملبورن سيتي، وكلا الناديين يلعبان مبارياتهم على أرضهما في ملعب AAMI بارك.

ملعب AAMI بارك هو ملعب متعدد الأغراض في منطقة ملبورن الرياضية والترفيهية في ضاحية إيست ملبورن. بني في 2010، ويضم العديد من فرق دوري الرغبي، ونوادٍ اتحادات الرغبي، وفرق كرة القدم/السوكَر، ويمكنه أن يستوعب سعة تقارب 30,000 شخص.

محطة ريتشموند هي أقرب شكل من أشكال وسائل النقل العام إلى الاستاد، ومع وجود مجموعة من الحانات والبارات قبل وبعد المباريات في المنطقة، إنها أفضل مكان للاستمتاع بالضوضاء والأجواء. يعتبر فيكتوري الفريق الأكثر نجاحًا تاريخيًا من بين الفريقين في ملبورن بعد أن فاز بنهائي الدوري الأسترالي أربع مرات وتوج بطلاً للدوري العام ثلاث مرات.

ومع ذلك، فقد نمت مكانة ملبورن سيتي منذ اشترى مجموعة سيتي لكرة القدم مجموعة هولدينج إم إس أستراليا للسيطرة على ملكية النادي بنسبة 100%.

مهما كان الرياضة التي تتبعها، فمن المؤكد أنك ستستمتع بزيارة جميع المنشآت الرياضية في ملبورن أثناء تواجدك في المدينة. يغطي جولة المشي الرياضية في ملبورن حوالي 5 أميال. من المركز الوطني للتنس إلى حديقة الأولمبيك، ملاعب AFL الأسترالية وملعب ملبورن للكريكيت الشهير، ستستمتع بالغوص في كل ثقافة الرياضة وتاريخ ملبورن.

فندق لانغهام مكان رائع للإقامة لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في جميع الفرص الرياضية التي تقدمها ملبورن. يقع فندق لانغهام في موقع رائع على نهر يارا، على بعد ميل واحد من ملعب AAMI، ويوفر مزيجًا مثاليًا من القيمة والراحة والملاءمة. أثناء الإقامة في فندق لانغهام، قد ترغب في تجربة بعض المطاعم القريبة من الفندق، بما في ذلك تشين تشين وكونسرفاتوري. تشمل المعالم غير الرياضية القريبة حدائق ملبورن النباتية الملكية، ومركز الفنون، وإوريكا سكاي دك.

قد يرغب أولئك الذين يبحثون عن بار رياضي ومكان لتناول الطعام في تجربة زيارة بولرز كلوب هاوس. يقع هذا النادي الاجتماعي الرائع في الحي الصيني النابض بالحياة في ملبورن، شمال نهر يارا، ويقدم للزوار تجربة مذهلة. يعتبر هذا النادي الاجتماعي المذهل مكانًا ثوريًا يجمع بين النادي والبار وتناول الطعام مع أكثر الألعاب شعبية في العالم.