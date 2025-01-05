الهدف هو مشاركته في كأس العالم للأندية 2025..

في وقت يطالب به جمهور الهلال بضرورة دعم ناديهم بصفقات قوية استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025، يبدو أن هناك محاولات للتعاقد مع أحد المواهب العربية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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الزعيم يخوض منافسات المونديال الذي سيقام في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، ضمن المجموعة الثامنة والأخيرة رفقة ريال مدريد، باتشوكا وريد بول سالزبورج.

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واستعدادًا لذلك الحدث العالمي، أكد الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان أنه يسعى لجلب محمد الدحام؛ نجم المنتخب الكويتي، إلى دوري روشن من بوابة الهلال، كي يخوض المونديال.

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الفريان أوضح في تصريحات لـ"a TV SPORT" أنه فور عودته إلى الرياض سيتواصل مع عضو شرف هلالي - رفض الإفصاح عن اسمه - لإقناعه بضم صاحب الـ24 عامًا.

وكشف الإعلامي السعودي عن حديث خاص بينه وبين جناح أيسر نادي الكويت، مشيرًا إلى أن اللاعب قال له "يدي على يدك" عندما تم سؤاله عن الانضمام للهلال، فرد عليه الفريان: "أعطني موافقة رئيس ناديك، والباقي عليّ".

يذكر أن الدحام تألق في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26" رفقة منتخب بلاده، فأحرز هدفين خلال أربع مباريات، قبل وداع البطولة من نصف النهائي بالهزيمة أمام البحرين (1-0).