عضو شرف النصر السابق يطالب بمحاسبة ناديه ويحذر: توقفوا عن إضعاف الهلال!

هل هناك مساعٍ جادة لإضعاف الهلال؟

يبدو أن هناك اتفاق من بعض منافسي الهلال مع المنتمين له حتى محاولات "إضعاف الزعيم" ببعض الخطوات خلال الميركاتو الصيفي الجاري!

بداية مزاعم تلك المحاولات كانت مع التقارير التي أشارت إلى عدم تلقي الهلال أي دعم من لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف الجاري، بداعب استنزاف الميزانية المحددة له في الصيف والشتاء الماضيين.

واستمرت تلك المزاعم، مع ادعاءات بعض إعلاميي القلعة الزرقاء أن إدارة ناديهم تتعرض لبعض الضغوطات من جهة رياضية، للموافقة على رحيل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد للاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

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الفئة الأخيرة انضم لها سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر، مطالبًا بالتوقف عن إضعاف الهلال، بل وزاد مطالبًا بمحاسبة النصر، الاتحاد والأهلي على تلقيهم دعم كبير وفي الأخير الزعيم وحده من يعتلي منصات التتويج.

آل مغني كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الدوري السعودي دفع عليه مليارات عشان يكون من أقوى دوريات العالم، وتم جلب لعيبة عالميين وأصبح مشاهد من جميع العالم، النادي الوحيد الذي خطط صح واختار لعيبته بعناية وحقق إنجازات هو نادي الهلال، لماذا هذه المحاولات الفاشلة لإضعاف الهلال؟.

"تم إيقافه فترتين، تم دعمه بلعيبة غير معروفين بعكس الأندية النصر، الأهلي، الاتحاد مع ذلك جميعهم فشلوا ونجح الهلال".

وأضاف: "محاولة إخراج سعود من الهلال رغم رفض اللاعب، ماذا تريدون من الهلال؟، مع ذلك لو يلعب الهلال بلعيبته المحليين لاستمر في تحقيق الإنجازات، المفترض محاسبة النصر، الأهلي، الاتحاد؛ دعم دعم دعم دعم، صفر بطولات".

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يذكر أن الهلال سيطر على بطولات الموسم الماضي محققًا الثلاثية "دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين".