"كلاب يشجعهم قرود" .. عضو شرف النصر السابق يهين لاعبي العالمي وجماهيره وتحرك رسمي ضده

تغريدة فجة خرجت عقب وداع النصر لكأس الملك!

"سعد آل مغني يسيء لجمهور النصر" .. وسم يتصدر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي منذ وداع العالمي لكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، أمس الثلاثاء.

العالمي كان قد ودع الكأس بعد الهزيمة أمام التعاون بهدف نظيف، على استاد الأول بارك، ضمن دور الـ16.

وبعدها تداول عدد من الصحفيين النصراويين والمنتمين لقلعة العالمي، تغريدة منسوبة لسعد آل مغني؛ عضو شرف النادي الأسبق، شامتًا في وداع الفريق للكأس الغالية، بل ومنهالًا بوابل من السباب على لاعبيه وجماهيره بغرابة شديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نص التغريدة المنسوبة لآل مغني، كُتب به: "ذئاب القصيم تهين الكلاب في عشتهم الحرام أمام مشجعينهم القرود، انبح يا كلب .. انهق يا حمار .. صيح يا قرد".

بالرجوع لحساب عضو شرف العالمي؛ والمغلق أمام غير المتابعين، لم تكن التغريدة موجودة، مع احتمالية تراجعه عنها بعد تداولها على نطاق واسع.

لكن إدريس القوزي؛ عضو الجمعية العمومية للعالمي، قرر التحرك ضد آل مغني بشكل رسمي، مؤكدًا لأنه سيتقدم غدًا الخميس، بشكوى رسمية ضده أمام الجهات الحكومية المختصة، للتحقيق في مدى صحتها ومحاسبته إن كان قد كتبها بالفعل.

يذكر أن كأس الملك هو ثاني بطولة يودعها العالمي في الموسم الجاري بعدما خسر كأس الدرعية للسوبر السعودي في أغسطس الماضي، بالهزيمة أمام الهلال في النهائي (4-1).