عصام الحضري: محمد صلاح لعب كأس العالم مع مصر مصابًا، ولهذا فشلنا

حارس مرمى منتخب مصر السابق يتحدث عن كواليس كأس العالم 2018 في روسيا

برر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق فشل الفريق في تحقيق النتائج المرجوة خلال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بضعف الإمكانيات، مؤكدًا أن تلك المجموعة صنعت الإنجاز بالفعل بالصعود للنهائيات بعد غياب دام 30 عامًا.

المنتخب المصري تأهل لنهائيات مونديال 2018 بعدما فشل في الأمر منذ لعبه كأس العالم 1990 في إيطاليا، وقد لعب 3 مباريات خسرهم جميعًا أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

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وأثيرت بعد البطولة انتقادات حادة لأداء المنتخب وطريقة لعبه والأهم انضباط اللاعبين خلال المعسكر، وقد وُجهت اتهامات واضحة للحضري أنه سمح بإدخال كاميرات البرامج التلفزيونية للحديث مع اللاعبين مقابل حصوله على المال.

صاحب الـ47 عامًا نفى الأمر تمامًا خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر خلال على قناة أون تايم سبورت، مشددًا على أنه اتجه للمحاكم ضد الشخص الذي أطلق هذا الكلام وربح القضية بالفعل.

وأضاف حول كواليس المشاركة المصرية في المونديال "الالتزام كان موجودًا في المعسكر مثلما هو الأمر دومًا، لا يوجد نجاح دون التزام، وقد نحجنا بالوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا والتأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 30 عامًا".

"أطلقوا علي إشاعة بأنني أسهل للبرامج تصوير اللاعبين مقابل الحصول على المالي، وقد اتجهت للمحاكم وحصلت على حقي ضد الشخص الذي أطلق تلك الإشاعة ومازال يُحاول التصالح معي لأني أطالبه بتعويض كبير".

"الجهاز الإداري في المنتخب كان يعلم بشأن فيديوهات اللاعبين وكذلك هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، وحين وُجهت لي تلك التهمة قلت لهم تحدثوا مع اللاعبين أصحاب الفيديوهات واسألوهم، لم يكن لي أي علاقة بالأمر".

وأتم حول تواضع النتائج "لا أعلم ما الذي توقعه الناس منا في كأس العالم! هل توقعوا أن نصل دور الـ8؟ وماذا كان مطلوب منا بعد نجاحنا في التأهل عقب غياب 30 عامًا، أن نفوز باللقب؟ البعض أطلق الوعود لكن الكلام سهل ومختلف عن أرض الواقع".

"نحن اجتهدنا وعملنا جيدًا وكنا نريد الوصول لمراحل متقدمة في كأس العالم، لكن تلك هي قوة وإمكانيات المنتخب المصري، والأمر لا علاقة له بشيء آخر سواء التزام أو غيره".

"لم يتحدث أحد عن أن محمد صلاح نقطة قوة كبيرة في المنتخب ولكنه لعب معنا وهو مصاب، سجل هدفًا ضد روسيا وآخر ضد السعودية لكنه كان يلعب بآلام في كتفه وذلك أثر علينا وقلل من قوتنا".

جدير بالذكر أن الحضري شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 وقد حقق رقمًا قياسيًا بأن أصبح أكبر لاعب يُشارك في المونديال طوال تاريخه.