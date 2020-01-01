الدوري السعودي وجهة الحضري الجديدة

حارس المرمى الأسطوري في مصر سيتجه للسعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الدوري السعودي سيكون على الأرجح وجهة عصام الحضري الجديدة.

اللاعب صاحب التاريخ الكبير مع الأهلي والمنتخب المصري كان قد أعلن اعتزاله اللعب رسميًا قبل عدة أيام، بعدما فشلت مفاوضاته للعودة للعب مع نادي ZED المصري ورفض عدة عروض أخرى من أندية الدرجة الثانية في مصر.

الصحيفة أوضحت أن صاحب الـ47 عامًا تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس المرمى في الدوري السعودي.

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وأضافت أن الحضري مرحب جدًا بالفكرة ولديه الرغبة في العمل مع أحد أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لما يشهده من متعة وإثارة وتنظيم احترافي مميز.

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اللاعب صاحب مسيرة الـ24 عامًا في الملاعب والإنجازات الكثيرة مع الأهلي ومنتخب مصر سبق أن لعب في السعودية حين ارتدى قميص التعاون موسم 2017-2018، وقد كان أول حارس أجنبي في تاريخ الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الحضري لعب لعديد الأندية عقب رحيله عن الأهلي وغلق الأبواب أمام عودته مجددًا، وأبرزها الزمالك والإسماعيلي.