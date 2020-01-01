الحضري يوقف اللغط: قراري لا رجعة فيه وأستعد لتجربة جديدة

الحارس المخضرم يسدل الستار نهائيًا على مسيرته

خرج عصام الحضري؛ حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، للرد على كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن عودته للملاعب من جديد، مؤكدًا أن قرار الاعتزال لا رجعة فيه.

أنباء كانت قد تناثرت خلال الفترة الماضية عن تلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية، مشيرة إلى أنه يفكر في العودة للملاعب، بعدما كان قد اعتزل اللعب نهائيًا منذ فترة، لكن نفى كل ذلك.

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وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ""أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ، لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ".

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وأضاف: " لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

الحارس الأسبق اختتم: "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

يذكر أن صاحب الـ47 عامًا، بدأ مشواره في الملاعب عام 1993 مع نادي دمياط، ثم بدأ مسيرة النجاحات مع الأهلي بدايةً من عام 1996، ليحقق معه كافة البطولات المحلية والإفريقية، بجانب برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

ولعب الحضري لأكثر من نادٍ في مصر وخارجها، بعد هروبه الشهير من الأهلي إلى سيون السويسري، إذ ارتدى قميص التعاون السعودي والمريخ السوداني، قبل أن يعود لمصر ويلعب للزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم.