"عشت أياماً أفضل" .. إنريكي يشيد بأداء باريس سان جيرمان رغم الخسارة بالثلاثية من نيس!

إنريكي يُعلق على الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

علق لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على خسارة فريقه أمس أمام نيس في الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي تجرع الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام نيس بثلاث أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مررت بأيامًا أفضل من اليوم، هذا النوع من المباريات علينا الفوز به، لكن بعد فترة التوقف الدولي يكون الأمر صعبًا دائمًا، لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد ولكن هذا ليس عذرًا".

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وعلى الرغم من الهزيمة أمام نيس والبداية ليست بالجيدة للموسم أشاد بفريقه قائلًا: "أنا سعيد بأداء فريقي، لقد قدموا كل ما لديهم".

كما سلط الضوء على العمل الرائع الذي قام به الفريق المنافس قائلًا: "لم يخسر نيس أي مباراة هذا الموسم، لديهم مدرب جيد جدًا لذلك يجب أن نُهنئهم".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، حيث من الممكن أن تُلحق الهزيمة أمام الفريق الألماني ضررًا كبيرًا بمشروع أنريكي حال فشل الفريق الباريسي في تحقيق الفوز.