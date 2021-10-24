عزيزي بيدرو .. لماذا حمد الله دائمًا؟!

اليوم سنوجه النصائح لبيدرو وعليه أن يستمع لها وينفذها

"انهضوا مجددًا أمامنا بطولات أخرى نسعى لها" هكذا خاطب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر لاعبيه، بعد الهزيمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن هل سمع بيدرو نفسه عندما وجه هذه الكلمات إلى لاعبيه؟ أشك في ذلك.

لم نر شيئًا في مباراة الاتفاق يدل على أن بيدرو قام بواجبه على أكمل وجه من أجل تقديم المستوى المطلوب، أو تحقيق نتيجة طيبة بعد هزيمة كانت لها الأثر السلبي على اللاعبين نفسيًا، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

لاعبو النصر ظهروا وهم بعيدون كل البعد عن التركيز، لأن التفكير في مباراة الهلال مازال مسيطرًا عليهم، بالرغم من أن المباراة انتهت منذ 5 أيام، ولكنها في ذهن لاعبي العالمي لم تنتهِ بعد.

الوقت كان كافيًا جدًا من أجل إخراج لاعبي النصر من تلك الحالة النفسية، ولكن يبدو أن بيدرو لم يكن متفرغًا لهذا الأمر، بل كان تركيزه على الأمور التكتيكية فقط، واكتفى بجلسة واحد أو جلستين فقط مع اللاعبين.

المدرب البرتغالي يبدو أنه لا يريد التعلم من أخطاء غيره من المدربين، أبرزها خوفه من إبعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله من التشكيل الأساسي للفريق.

ومازالت مجاملة حمد الله مستمرة، بالرغم من عدم تقديمه المستوى الفني المطلوب، إلا أنه مكانته كلاعب أساسي أصبح أمرًا محسومًا ولا يتم مناقشته، وهذا على حساب مهاجم مميز وكبير الكاميروني فينسنت أبو بكر.

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هل قامت إدارة النصر بدفع كل هذه الأموال من أجل التعاقد مع مهاجم المنتخب الكاميروني الأول أبو بكر، لكي يجلس على مقاعد البدلاء، فقط بسبب الخوف من رد فعل حمد الله حال جلوسه على مقاعد البدلاء؟

سؤال موجه أولًا إلى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، وثانيًا إلى بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق، الذي يمتلك القرار الفني بالكامل، لماذا حمد الله دائمًا؟

ما يحدث هو ظلم للاعب أبو بكر، وظلم للجماهير والفريق، ومجاملة لحمد الله على حساب الفريق والجماهير، تلك الأمور غير مقبولة في فريق كبير بحجم نادي النصر.

هذه المرة سنوجه نحن النصيحة إلى بيدرو الذي دائمًا ما يوجه النصائح للاعبيه، ابتعد عن المجاملات، يجب تأهيل لاعبيك نفسيًا بشكل أكبر، القضاء على الفوضى الفنية التي ظهر عليها الفريق، والتركيز على الجمل التكتيكية التي سيكون الفريق مميزًا بها.