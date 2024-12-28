200 يوم من العزلة.. راموس ينتظر اتصالًا "لن يأتي" وشبح الاعتزال في الصورة!

ما خطة الإسباني؟

يقترب النجم الإسباني سيرخيو راموس من الوصول إلى 200 يوم دون فريق، حيث ينتظر "شهر يناير كفرصة لاتخاذ قرار بشأن أحد العروض التي لم ترضه في الصيف الماضي".

ويعيش راموس في عزلة بمزرعته في إشبيلية، حيث ينشر مقاطع الفيديو وهو يتدرب بجد ويحافظ على لياقته البدنية، وذلك منذ أنهى علاقته بإشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "راموس تلقى عروضًا متنوعة، بدءًا من البقاء في أوروبا، مع عروض من الدوري التركي، وحتى الانتقال إلى المنطقة العربية أو الولايات المتحدة، لكنه لم يكن مقتنعًا بأي منها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "لا يزال صاحب الـ38 عامًا يحلم باتصال من ريال مدريد الذي يعاني من إصابات في خط الدفاع، لكن هذا أمر مستحيل بالنظر إلى الطريقة التي انتهت بها علاقته بالنادي الملكي".

وختمت: "يبدو أن شهر يناير فرصة جديدة، والشروط للتوقيع مع فريق ما أصبحت أقل صرامة مما كانت عليه في الصيف، وإذا لم يفعل ذلك، فسوف يقضي موسمًا كاملا دون لعب، وسيصبح شبح الاعتزال أكثر وضوحًا".