عريضة تطالب بمنح لقب الدوري الإيطالي لأتالانتا!

بسبب النكسة التي تتعرض لها مدينة بيرماجو، عريضة عبر الانترنت تطالب بمنح لقب الدوري الإيطالي لصالح أتالانتا.

طالبت عرضية عبر شبكة الانترنت بمنح لقب الدوري الإيطالي لصالح فريق أتالانتا وإنهاؤه بشكل فوري دون استكمال المباريات المتبقية.

جاء هذا عبر موقع "Chang.org" الشهير والذي تم استخدامه في أكثر من مناسبة خاصة بكرة القدم من قبل من أجل وضع فرض التغييرات على الأمر الواقع.

ويرى الشخص الذي أنشأ تلك العريضة أن أتالانتا سيكون الأحق بلقب الدوري كونه من مدينة بيرماجو التي تعرضت لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا القاتل.

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وشهدت مدينة بيرماجو وفاة حوالي 4500 شخص بفيروس كورونا من أصل 120 ألف ساكن خلال الشهر الماضي فقط.

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ويحتل فريق أتالانتا في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما كان قد نجح في الفوز على فالنسيا بدوري الأبطال والصعود لدور الـ 8.

وكان نادي يوفنتوس قد أكد أنه لن يقبل بالحصول على لقب الدوري دون إنهاء كافة المباريات المتبقية له في الموسم الجاري بالرغم من تصدره جدول الترتيب.

جدير بالذكر أن نفس الموقع تم استخدامه من قبل للمطالبة بشطب ست ألقاب دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد ولمعاقبة سيرخيو راموس بعد إصابته لمحمد صلاح.