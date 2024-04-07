هناك عروض مغرية.. فينيسيوس يتفق مع ريال مدريد على "مصيره" بعد صفقة مبابي!

زادت التكهنات خلال الفترة الأخيرة بشأن مصير فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في ظل اقتراب كيليان مبابي من الانضمام للنادي الملكي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويبدو في طريقه إلى مدريد، في صفقة انتقال حر.اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
وأكدت تقارير صحفية أن فينيسيوس يحظى باهتمام العديد من الأندية التي تسعى لضمه بعروض مغرية، حال رحيله عن ريال مدريد.
وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن "فينيسيوس لا يفكر في الرحيل عن النادي الملكي، ويشعر بالاحترام والمحبة في سانتياجو برنابيو، وكذلك بشكل يومي من زملائه والجهاز الفني والنادي".
وأضافت: "فينيسيوس يعلم أن ريال مدريد هو المكان الأفضل بالنسبة له، ويخطط اللاعب والنادي للبقاء معًا، ولن يستمعوا إلى أي عروض".
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وختمت: "فلورنتينو بيريز يريد بقاء فينيسيوس حتى لو جاء كيليان مبابي إلى ريال مدريد، حيث يرى أن البرازيلي لا يمكن المسّاس به".