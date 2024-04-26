عروض حصرية وخدمات تفوق الخيال.. كيفية الاشتراك في أمازون برايم الإمارات

تعرف على كيفية الاشتراك في خدمة برايم أمازون الإمارات

بعد شرح كيفية الاشتراك والشراء من خدمة أمازون الإمارات -من هنا- ،الآن لديك فرصة للاستمتاع أكثر بتجربة التجول في بحر أمازون الإمارات، أنت ستكون الربان و"أمازون برايم" سيكون السفينة التي تصلك أينما ترغب بكل سهولة ويسر.

خدمة أمازون برايم تتيح للمستخدمين العديد من الخدمات المميزة والحصرية مثل الشحن السريع والمجاني، وعروض حصرية قبل أي شخص آخر، بالإضافة إلى مشاهدة المسلسلات والأفلام الحصرية عبر برايم فيديو وغيرها الكثير من المميزات.

كيفية الاشتراك في أمازون برايم الإمارات؟

الانتقال أولاً إلى صفحة أمازون برايم من هنا

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وبعدها ستقوم بالضغط على "جرب برايم مجاناً"

والآن ليس عليك سوى أن تضع معلومات بطاقتك الائتمانية في حسابك من أجل الحصول على تجربة مجانية لمدة 30 يوماً، ولا يمكن استخدام خيارات الدفع الأخرى مثل الدفع عند الاستلام أو بطاقات الهدايا أو بطاقة الائتمان المدفوعة مسبقاً.

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بعد انتهاء الفترة المجانية، ستكون ثمن خدمة الاشتراك في أمازون برايم الإمارات "16 درهم" في الشهر، أو "140 درهم" في السنة، ويمكنك إلغاء هذه الخاصية في أي وقت حتى خلال فترة التجربة المجانية.

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مزايا الاشتراك في أمازون برايم الإمارات

توصيل مجاني وسريع

توصيل مجاني وسريع في نفس اليوم على المنتجات المحلية المؤهلة، بجانب توصيل دولي سريع ومجاني على ملايين المنتجات المؤهلة من متجر أمازون الدولي بدون حد أدنى للطلب.

ويوجد أيضاً عرض حصري لأعضاء برايم أمازون بخصومات تصل إلى 35% من أمازون أمريكا وبريطانيا.

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العروض الحصرية المبكرة مع برايم

العروض على المنتجات تبدأ 12 ساعة مبكراً وحصرياً لأعضاء أمازون برايم، حيث سيكون لك الفرصة لاستخدام تلك العروض قبل أي شخص آخر.

برايم فيديو

مشاهدة حصرية لأحد الأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية لـ "برايم فيديو" الحاصلة على جوائز.

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خدمة "برايم ميوزك"

استمع إلى ملايين الأغاني بدون فواصل إعلانية.

خدمة "برايم فوتوز"

الحصول على مساحة تخزين غير محدودة لصورك عبر تلك الخدمة.

خدمة "كيندل أونليمايتد"

قراءة الكثير من الكتب الإلكترونية من خلال تلك الخدمة المميزة

ألعاب الفيديو من برايم

ألعاب مجانية ومحتوى حصري داخل الألعاب مع اشتراك مجاني في قناة "تويتش" كل شهر.

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دليفرو بلس مجاني مع برايم

استمتع بتوصيل مجاني على جميع وجباتك المفضلة عبر "دليفرو بلس" عند الطلب بقيمة 60 درهم أو أكثر.

خصومات مميزة على جميع خدمات أمازون المنزلية

أحصل على خصم 10% على جميع خدمات أمازون المنزلية، بدون سقف الخصم، على طلبات غير محدودة.

خدمات أمازون المنزلية هي طريقة جديدة لشراء وجدولة الخدمات الاحترافية مثل تنظيف المنازل وتصليح وتركيب الإلكترونيات وغسيل السيارات والعناية بالحيوانات الأليفة وغيرها من الخدمات التي تقدم عبر أشخاص محترفين، وتتوفر هذه الخدمة في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والشارقة.