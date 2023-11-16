"عروض أوروبية مهمة" .. جابري فيجا يحسم قراره من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

هل يرحل جابري فيجا عن النادي الأهلي في الشتوية؟

SHAHID

حسم النجم الإسباني جابري فيجا، قراره النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيجا البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى الأهلي في أغسطس الماضي، قادمًا من صفوف نادي سيلتا فيجو الإسباني، وفي عقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

وعلى الرغم من مرور 3 أشهر فقط على انضمامه إلى قلعة الراقي؛ إلا أن أنباءً ترددت في الساعات الماضية؛ بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الأول، وسط اهتمام من سيلتا فيجو بـ"استعادته".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مقربين من فيجا؛ عدم صحة أخبار رحيله عن صفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم.

واعترف المقربون من فيجا، مساء اليوم الخميس، بتلقي النجم الإسباني الشاب، استفسارات من أندية تلعب في دوري أبطال أوروبا؛ لضمه إلى صفوفهم؛ وليس سيلتا فيجو فقط.

لكن.. جابري فيجا أكد على سعادته في النادي الأهلي بنسبة 100%، وأنه يركز كليًا على مواصلة مستواه الرائع مع الفريق الأول، والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن فيجا، سجل هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم الحالي - حتى الآن -.

SHAHID