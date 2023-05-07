عرقل خطط باريس سان جيرمان .. وزير الرياضة يدعو نجم المغرب للدوري السعودي

الدوري السعودي يستهدف نجوم أوروبا

shahid

يُضيف الإعلام الأوروبي يوميًا أسماءً جديدة لقائمة اللاعبين المستهدفين من أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة في ظل الحديث عن استهداف العديد من النجوم الكبار الناشطين في القارة العجوز.

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النصر كان قد بدأ تلك المرحلة الجديدة في الدوري السعودي بتعاقده مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي، وقد وعد تركي بن عبد العزيز الفيصل بدعم جميع الأندية للقيام بصفقات كبيرة بهدف تطوير وتحسين جودة البطولة المحلية التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط حاليًا.

شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية كشفت النقاب عن اسم جديد مستهدف من الدوري السعودي وهو حكيم زياش نجم المنتخب المغربي والمؤكد رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

الشبكة أوضحت أن باريس سان جيرمان يرغب في لم شمله مع زياش عقب الفشل في ذلك خلال يناير الماضي بسبب تأخر تشيلسي في إرسال الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن تلك الرغبة مهددة بواسطة الدوري السعودي.

وأضافت أن وزير الرياضة السعودي تواصل مع زياش خلال الفترة الأخيرة وطلب منه الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي مؤكدًا له أهمية وجوده في المملكة خلال الموسم القادم.

يُشار إلى أن زياش مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025 لكنه سيرحل عنه بنهاية الموسم، خاصة في ظل عدم الاعتماد عليه ولعبه 904 دقائق فقط خلال جميع بطولات الموسم.

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