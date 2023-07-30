عرض يعجب ريال مدريد .. ليفربول في مفاوضات لضم مبابي

ما تفاصيل عرض ليفربول لضم مبابي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي يجري محادثات حاليًا مع نادي باريس سان جيرمان بشأن ضم نجم الفريق كيليان مبابي.

ويتبقى في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي 12 شهرًا، وأعلن عدم تجديده لعقده ورغبته في الرحيل بنهاية العقد مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" طلب ليفربول ضم مبابي على سبيل الإعارة لمدة موسم بمبلغ مالي ضخم، ويفكر باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف، للاستفادة منه وحتى لا يرحل مجانًا الموسم المقبل.

ورفض مبابي مؤخرًا عرضًا مغريًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني من نادي الهلال السعودي للانضمام إليهم لموسم واحد، ويصر النجم الفرنسي على الانتقال لفريق ريال مدريد وتحقيق حلمه ولذلك يرفض كل العروض المقدمة إليه.

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وتابعت الصحيفة، أن عرض ليفربول يفيد جميع الأطراف لأن إعارة مبابي ستجلب أموالًا لباريس سان جيرمان وسيستطيع قائد فرنسا الانتقال إلى ريال مدريد العام المقبل.

وكان مبابي، يقترب من الانتقال إلى ليفربول قبل حسم قراره بالانضمام إلى باريس سان جيرمان في 2018، وقال لصحيفة "التلجراف" العام الماضي: "تحدثنا قليلاً إلى ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي هي تحب ليفربول".