عرض نهائي .. تفاصيل محاولة الشيخ جاسم الجديدة لشراء مانشستر يونايتد

هل اقترب بيع مانشستر يونايتد؟

ذكرت تقارير صحفية أن الشيخ جاسم بن حمد، قرر تقديم العرض الثالث والأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد وطرد العائلة المالكة للنادي.

ويتنافس الشيخ جاسم مع السير جيم راتكليف، على الاستحواذ على مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم بعد إعلان عائلة جليزر المالكة للنادي رغبتهم في البيع.

ووفقًا لقناة سكاي سبورتس، مازال الشيخ جاسم متمسك بشراء مانشستر يونايتد وسيطلق عرضًا ثالثًا وأخيراً، ولطالما كان الملياردير القطري داعمًا للنادي ومستعد لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الاستحواذ على أولد ترافورد.

وعقدت عائلة جليزر المالكة للنادي اجتماعات مع الطرفين الراغبين في شراء اليونايتد وتم تقديم عروض تقترب من 5 مليارات جنيه إسترليني ولم ينجح أحد في التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويأمل الشيخ جاسم أن تكون ثروة مجموعته كافية لإقناع عائلة جليزر بالبيع بعد 18 عامًا من الجدل المستمر للعائلة.