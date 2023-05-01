عرض مجنون .. الأهلي يدخل سباق "الصفقات العالمية" بمفاجأة من العيار الثقيل

نجم ريال مدريد تحت أنظار إدارة الأهلي السعودي منافسًا النصر عليه

shahid

الجميع كان يتساءل خلال الفترة الماضية عن موقف الأهلي السعودي في ظل الحديث عن الصفقات العالمية المحتملة التي سيشهدها الميركاتو الصيفي المقبل في المملكة، لكن يبدو أن وقت الحديث عنه قد حان.

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الراقي تفصله خطوة وحيدة عن العودة لدوري روشن السعودي من جديد، إذ أن فوزه أمام هجر، في لقاء الغد ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو للدرجة الأولى، يعني صعوده بشكل رسمي.

ولضمان عودة قوية، ووفقًا لموقع "Foot Mercato" فإن الأهلي وضع عينه على الكرواتي لوكا مودريتش؛ نجم ريال مدريد الإسباني، بعدما ارتبط اسمه بنادي النصر طوال الأشهر الماضية.

وأوضح الموقع أن الراقي يعتزم تقديم عرض وصفه بـ"المجنون" للكرواتي، إذ وضعه على رأس أولوياته الصيفية وسيغريه ماليًا بشكل كبير، لكن لم يكشف عن قيمة العرض.

الحديث عن هذا العرض يأتي رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي الجداوي، بجانب قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات مقبلتين، على تراكم القضايا الخارجية عليه، فهل يتخلص الأهلي من العقوبة قبل الصيف؟، وإذا نجح، هل ستدعمه وزارة الرياضية لمواكبة سباق الصفقات العالمية؟، الأيام المقبلة تحمل في جعبتها المزيد.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش - 37 عامًا - مع النادي الإسباني ينتهي بنهاية يونيو المقبل، وقد أعلن رغبته في البقاء في صفوفه، لكن بحسب التقارير فإن النادي الملكي يرغب في منح الأولوية في السنوات المقبلة لمن هم أصغر سنًا.

Shahid